Футзал: збірна України отримала суперників на Євро-2022

Деталі

Напередодні згідно з рейтингом збірних із футзалу було сформовано чотири кошики посіву. Українська команда займає в цьому рейтингу 10-у сходинку, тож потрапила до третього кошика.

І так груповий етап Євро-2022 виглядатиме наступним чином:

Група А: Нідерланди, Португалія, Сербія/Білорусь, Україна.

Група В: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.

Група С: Росія, Хорватія, Польща, Словаччина.

Група D: Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Грузія.

Зауважимо, що груповий етапі турніру пройде 19–29 січня 2022 року.

Доповнення

Поєдинки фінального турніру пройдуть на арені “Ziggo Dome” в Амстердамі (груповий етап, плей-офф) та арені “Martini Plaza” у Гронінгені (груповий етап).