Футзал: збірна України отримала суперників на Євро-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В нідерландському Зейсті відбулася церемонія жеребкування фінальної частини Євро-2022 з футзалу. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Деталі
Напередодні згідно з рейтингом збірних із футзалу було сформовано чотири кошики посіву. Українська команда займає в цьому рейтингу 10-у сходинку, тож потрапила до третього кошика.
І так груповий етап Євро-2022 виглядатиме наступним чином:
Група А: Нідерланди, Португалія, Сербія/Білорусь, Україна.
Група В: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.
Група С: Росія, Хорватія, Польща, Словаччина.
Група D: Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Грузія.
Зауважимо, що груповий етапі турніру пройде 19–29 січня 2022 року.
Доповнення
Поєдинки фінального турніру пройдуть на арені “Ziggo Dome” в Амстердамі (груповий етап, плей-офф) та арені “Martini Plaza” у Гронінгені (груповий етап).