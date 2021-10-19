Футбол: сборная Украины получила соперников на Евро-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В нидерландском Зейсте состоялась церемония жеребьевки финальной части Евро-2022 по футзалу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
Накануне согласно рейтингу сборных по футзалу было сформировано четыре корзины посева. Украинская команда занимает в этом рейтинге десятое место, поэтому попала в третью корзину.
И так групповой этап Евро-2022 будет выглядеть следующим образом:
Группа А: Нидерланды, Португалия, Сербия / Беларусь, Украина.
Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.
Группа С: Россия, Хорватия, Польша, Словакия.
Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия.
Заметим, что групповой этапе турнира пройдет 19-29 января 2022.
Дополнение
Поединки финального турнира пройдут на арене "Ziggo Dome" в Амстердаме (групповой этап, плей-офф) и арене "Martini Plaza" в Гронингене (групповой этап).