Футзал: визначився суперник збірної України у матчі за медалі Євро-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Збірна Іспанії стане опонентом національної команди України у матчі за третє місце Євро-2022 з футзалу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
У матчі проти португальців іспанці зазнали поразки із результатом 2:3. За іспанців у першій половині відзначилися Рауль Гомес та Чіно. По перерві іспанці пропустили двічі від Зікі Те та одного разу Бруно Коелью.
Отже, Іспанія стане суперником українців у матчі за третє місце, що відбудеться 6 лютого в Амстердамі. Португалія за золоті нагороди зустрінеться із Росією.
Доповнення
Українська команда вперше за 17 років дійшла до півфінальної стадії Євро.