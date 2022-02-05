Футзал: определился соперник сборной Украины в матче за медали Евро-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сборная Испании станет оппонентом национальной команды Украины в матче за третье место Евро-2022 по футзалу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
В матче против португальцев испанцы потерпели поражение с результатом 2:3. За испанцев в первой половине отличились Рауль Гомес и Чино. После перерыва испанцы пропустили дважды от Зики Тэ и однажды Бруно Коэлью.
Итак, Испания станет соперником украинцев в матче за третье место, который состоится 6 февраля в Амстердаме. Португалия за золотые награды встретится с Россией.
Дополнение
Украинская команда впервые за 17 лет дошла до полуфинальной стадии Евро.