Футзал: Україна вдруге обіграла Данію у відборі на Євро-2022

Деталі

На цей раз Україна з розгромною перевагою обіграла датчан – 8:2. У переможців голи до свого активу записали: Корсун, Микитюк, Малишко, Абакшин, двічі Лебідь і Разуванов.

Склад збірної України: Олександр Сухов (Назарій-Зеновій Войтович, 30) – Петро Шотурма (к), Ігор Корсун, Михайло Зварич, Володимир Разуванов – Микола Микитюк, Даниіл Абакшин, Олег Єрьомін, Ярослав Лебідь – Сергій Малишко, Сергій Журба, Олександр Педяш, Артем Фаренюк.

Таким чином, підопічні Олександра Косенка здобули шість очок у двох протистояннях зі скандинавами і набрали 9 очок і забронювали собі друге місце в групі.

Доповнення

На цьому квітневий збір "синьо-жовтих" завершено, оскільки гру Україна — Албанія було скасовано. Долю останнього поєдинку у відбірній групі 1 вирішуватиме УЄФА.

Додамо, Україна потрапила до десятки найкращих збірних Європи з футзалу.