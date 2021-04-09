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Футзал: Украина во второй раз обыграла Данию в отборе на Евро-2022

Футзал: Украина во второй раз обыграла Данию в отборе на Евро-2022

Киев  •  УНН

 • 9293 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сборная Украины по футзалу провела очередной поединок группового раунда квалификации Евро-2022, в котором второй раз подряд обыграла команду Дании, информирует УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Детали

На этот раз Украина с разгромным преимуществом обыграла датчан - 8:2. У победителей голы в свой актив записали: Корсун, Микитюк, Малышко, Абакшин, дважды Лебедь и Разуванов.

Состав сборной Украины: Александр Сухов (Назарий-Зиновий Войтович, 30) - Петр Шотурма (к), Игорь Корсун, Михаил Зварич, Владимир Разуванов - Николай Микитюк, Даниил Абакшин, Олег Еремин, Ярослав Лебедь - Сергей Малышко, Сергей Журба, Александр Педяш, Артем Фаренюк.

Таким образом, подопечные Александра Косенко получили шесть очков в двух противостояниях со скандинавами и набрали 9 очков и забронировали себе второе место в группе.

Дополнение

На этом апрельский сбор "сине-желтых" завершен, поскольку игру Украина - Албания было отменено. Судьбу последнего поединка в отборочной группе 1 будет решать УЕФА.

Добавим, Украина попала в десятку лучших сборных Европы по футзалу.

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