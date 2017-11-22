Футбольні клуби з Англії та Німеччини зацікавились півзахисником збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко може продовжити кар'єру в Англії чи Німеччини. Про це інформує ESPN, передає УНН.
За придбання українця вже в зимове трансферне вікно поведуть боротьбу англійський "Вест Хем" і німецький "Хоффенхайм".
Представник Бундесліги є фаворитом в боротьбі і готовий запропонувати керівництву "гірників" 8 мільйонів євро.
Натомість колишній наставник "молотобійців" хорват Славен Біліч працював над угодою, але після звільнення новий тренер Девід Мойес ставить під сумнів придбання Степаненка.
Зазначається, що "Хоффенхайм" впевнений в силах виграти боротьбу за гравця у "Вест Хема". За даними ESPN трансфер Степаненка має збільшити шанси німецького колективу на потрапляння до зони Ліги чемпіонів.
Додамо також, "Хоффенхайм" наразі має 20 очок і посідає 6 рядок в Бундеслізі. "Вест Хем" знаходиться в зоні вильоту АПЛ – 18 рядок.
Нагадаємо, "Шахтар" зазнав розгромної гостьової поразки від "Наполі".