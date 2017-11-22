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11:17 • 42564 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 26311 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 39420 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 51587 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108475 просмотра

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Футбольные клубы из Англии и Германии заинтересовались полузащитником сборной Украины

Футбольные клубы из Англии и Германии заинтересовались полузащитником сборной Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко может продолжить карьеру в Англии или Германии. Об этом сообщает ESPN, передает УНН.

За приобретение украинца уже в зимнее трансферное окно поведут борьбу английский "Вест Хэм" и немецкий "Хоффенхайм".

Представитель Бундеслиги является фаворитом в борьбе и готов предложить руководству "горняков" 8 млн евро.

Зато бывший наставник "молотобойцев" хорват Славен Билич работал над соглашением, но после освобождения новый тренер Дэвид Мойес ставит под сомнение приобретение Степаненко.

Отмечается, что "Хоффенхайм" уверен в силах выиграть борьбу за игрока у "Вест Хэма". По данным ESPN трансфер Степаненко должна увеличить шансы немецкого коллектива на попадание в зону Лиги чемпионов.

Добавим также, "Хоффенхайм" теперь имеет 20 очков и занимает 6 строчку в Бундеслиге. "Вест Хэм" находится в зоне вылета АПЛ - 18 строчку.

Напомним, "Шахтер" потерпел разгромное гостевой поражение от "Наполи".

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