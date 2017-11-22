Футбольные клубы из Англии и Германии заинтересовались полузащитником сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко может продолжить карьеру в Англии или Германии. Об этом сообщает ESPN, передает УНН.
За приобретение украинца уже в зимнее трансферное окно поведут борьбу английский "Вест Хэм" и немецкий "Хоффенхайм".
Представитель Бундеслиги является фаворитом в борьбе и готов предложить руководству "горняков" 8 млн евро.
Зато бывший наставник "молотобойцев" хорват Славен Билич работал над соглашением, но после освобождения новый тренер Дэвид Мойес ставит под сомнение приобретение Степаненко.
Отмечается, что "Хоффенхайм" уверен в силах выиграть борьбу за игрока у "Вест Хэма". По данным ESPN трансфер Степаненко должна увеличить шансы немецкого коллектива на попадание в зону Лиги чемпионов.
Добавим также, "Хоффенхайм" теперь имеет 20 очков и занимает 6 строчку в Бундеслиге. "Вест Хэм" находится в зоне вылета АПЛ - 18 строчку.
Напомним, "Шахтер" потерпел разгромное гостевой поражение от "Наполи".