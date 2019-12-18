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Футбольні хулігани розтрощили вагон поїзда Ніжин-Київ

Футбольні хулігани розтрощили вагон поїзда Ніжин-Київ

Київ • УНН

 • 19446 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Футбольні хулігани розтрощили вагон приміського поїзда №6929, що слідував за маршрутом Ніжин — Київ. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

"15 грудня цього року футбольні вболівальники розтрощили вагон приміського поїзда № 6929, що слідував за маршрутом Ніжин — Київ. Хулігани зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди та фаєри", - йдеться в повідомленні.

Машиніст був вимушений зупинити поїзд на станції Бобровиця та викликати працівників поліції. Затримка руху поїзда склала 38 хвилин. Хулігани, які пошкодили вагон, втекли до прибуття наряду поліції. За попередніми оцінками збитки Укрзалізниці становлять близько 40 тис. грн.

Загалом за 11 місяців 2019 року залізничники зафіксували 256 випадків пошкодження приміських поїздів, з яких 209 випадків безпосередньо впливали на безпеку руху поїздів. Решта — розфарбування вагонів як ззовні, так і всередині.

"В Укрзалізниці впевнені, що питаннями підтримання правопорядку в громадських місцях, якими є поїзди, повинна опікуватися поліція. Якщо наряди поліції відновлять супровід пасажирських поїздів як дальнього, так і приміського сполучення, то пасажири почуватимуться в безпеці, а майно державного перевізника буде краще збережене", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, через вандалізм у столиці скасували деякі рейси міської електрички.

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