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Футбольные хулиганы разгромили вагон поезда Нежин-Киев

Футбольные хулиганы разгромили вагон поезда Нежин-Киев

Киев  •  УНН

 • 19442 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Футбольные хулиганы разгромили вагон пригородного поезда №6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"15 декабря этого года футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда № 6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры", - говорится в сообщении.

Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, которые повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляют около 40 тыс. грн.

Всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев непосредственно влияют на безопасность движения поездов. Остальные - раскраска вагонов как снаружи, так и внутри.

"В Укрзализныце уверены, что вопросами поддержки правопорядка в общественных местах, каковыми являются поезда, должна заниматься полиция. Если наряды полиции восстановят сопровождение пассажирских поездов как дальнего, так и пригородного сообщения, то пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а имущество государственного перевозчика будет лучше сохранено", - отметили в пресс-службе.

Напомним, из-за вандализма в столице отменили некоторые рейсы городской электрички.

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