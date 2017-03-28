Футбольна збірна України проведе товариську гру з Мальтою

"На початку червня в Києві буде зібрана збірна, після чого, швидше за все, відбудеться виліт на закордонні збори - до Австрії або кудись в центр Європи. Відразу ж буде проведена перша товариська гра. Зараз тренерським штабом обрана команда Мальти. Після цього збір буде продовжений. І потім, 9-го або 10-го, буде переліт до Фінляндії, і відбудеться гра з нашими суперниками в групі", - сказав президент ФФУ Андрій Павелко.

Зазначимо, що команда Андрія Шевченка 11-го червня в гостях зіграє проти Фінляндії.

Нагадаємо, що у матчі з лідером групи І "синьо-жовті" в гостях мінімально поступилися хорватам (0:1).