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Футбольна збірна України проведе товариську гру з Мальтою

Футбольна збірна України проведе товариську гру з Мальтою

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Національна збірна України проведе товариський матч з Мальтою в рамках підготовки до наступного матчу кваліфікації на Чемпіонат світу-2018, повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".

"На початку червня в Києві буде зібрана збірна, після чого, швидше за все, відбудеться виліт на закордонні збори - до Австрії або кудись в центр Європи. Відразу ж буде проведена перша товариська гра. Зараз тренерським штабом обрана команда Мальти. Після цього збір буде продовжений. І потім, 9-го або 10-го, буде переліт до Фінляндії, і відбудеться гра з нашими суперниками в групі", - сказав президент ФФУ Андрій Павелко.

Зазначимо, що команда Андрія Шевченка 11-го червня в гостях зіграє проти Фінляндії.

Нагадаємо, що у матчі з лідером групи І "синьо-жовті" в гостях мінімально поступилися хорватам (0:1).

Українські Національні Новини

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