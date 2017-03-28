Футбольная сборная Украины проведет товарищескую игру с Мальтой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч с Мальтой в рамках подготовки к следующему матчу квалификации на Чемпионат мира-2018, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
"В начале июня в Киеве будет собрана сборная, после чего, скорее всего, состоится вылет на зарубежные сборы - в Австрию или куда-то в центр Европы. Сразу же будет проведена первая товарищеская игра. Сейчас тренерским штабом выбрана команда Мальты. После этого сбор будет продолжен. И потом, 9-го или 10-го, будет перелет в Финляндию, и состоится игра с нашими соперниками в группе", - сказал президент ФФУ Андрей Павелко.
Отметим, что команда Андрея Шевченко 11-го июня в гостях сыграет против Финляндии.
Напомним, что в матче с лидером группы и "сине-желтые" в гостях минимально уступили хорватам (0:1).