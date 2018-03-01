Футболістки збірної України стартували з нічиї на турнірі в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У своєму першому поєдинку “Turkish Women’s Cup”, що проходить цими днями у турецьких містах Аланія і Сіде, збірна України протистояла румункам, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Матч не визначив переможця і завершився нульовою нічиєю. Національна “жовто-блакитна” команда провела гру у такому складі: Самсон, Басанська, Василюк, Кравець, Філенко, Андрущак, Апанащенко, Хіміч, Андрухів (Панцулая, Кочнєва), Овдійчук, Козиренко (Калініна).
Зазначається, що на українок ще чекають зустрічі в рамках групового етапу з Косовом (2 березня) і Північною Ірландією (4 березня), а також стиковий поєдинок.
Як повідомляв УНН, жіноча збірна України входить до тридцятки кращих збірних світу.