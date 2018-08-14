Футболістки харківського клубу вийшли в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Третя перемога поспіль у 6-й відбірній групі дозволила жіночій команді “Житлобуд-1” із Харкова виграти кваліфікаційний раунд і вийти до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Після перемог над мальтійською “Біркіркарою” (8:0) та валлійським “Кардіфф Мет” (5:2) підопічні Валентини Котик здобули перше місце у квартеті після поєдинку з румунською “Олімпією”.
У першому таймі харків’янкам вдалося спрямувати м’яч до сітки воріт суперниць лише раз. На 36-й хвилині Надія Куніна переграла свою візаві на правому фланзі й сильно низом пробила в дальній кут — 1:0.
У другій половині гри справи у наших співвітчизниць пішли ще краще. На початку тайму Дар’я Апанащенко обійшла трьох захисників “Олімпії” і влучно пробила. А ще за 21-у хвилину Апанащенко оформила дубль. Після подачі кутового вона вистрибнула вище за всіх у штрафному майданчику румунок. 3:0.
Усе, на що спромігся супротивник, це відіграти один м’яч за рахунок зусиль Крістіни Карп — 3:1.
Варто зазначити, що 17 серпня жеребкування визначить суперника команди в 1/16-й фіналу Ліги чемпіонів. Матчі цієї стадії турніру заплановано на 12/13 та 26/27 вересня.