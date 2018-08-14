Футболистки харьковского клуба вышли в 1/16 финала Лиги чемпионов

После побед над мальтийской “Биркиркарой” (8:0) и валлийским “Кардифф Мет” (5:2) подопечные Валентины Котик получили первое место в квартете после поединка с румынской “Олимпией”.

В первом тайме харьковчанкам удалось направить мяч в сетку ворот соперниц лишь раз. На 36-й минуте Надежда Кунина переиграла свою визави на правом фланге и сильно низом пробила в дальний угол — 1:0.

Во второй половине игры дела у наших соотечественниц пошли еще лучше. В начале тайма Дарья Апанащенко обошла трех защитников “Олимпии” и метко пробила. А еще через 21-ну минуту Апанащенко оформила дубль. После подачи углового она выпрыгнула выше всех в штрафной румынок. 3:0.

Все, что смог противник, это отыграть один мяч за счет усилий Кристины Карп — 3:1.

Стоит отметить, что 17 августа жеребьевка определит соперника команды в 1/16-й финала Лиги чемпионов. Матчи этой стадии турнира запланированы на 12/13 и 26/27 сентября.