Футболістка збірної України оформила покер у дебютній грі в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Гравець жіночої збірної України Тетяни Козиренко перейшла до турецького чемпіонату в ФК “Аташехір Беледієспор” та провела феєричну дебютну гру, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
У рамках 10-го туру першості “Аташехір Беледієспор” приймав на своєму полі “Ерегліспор” та здобув переконливу перемогу — 5:0, а Козиренко записала на свій рахунок чотири забиті м’ячі.
Примітно, що попереднім клубом Козиренко були уманські “Пантери”. Професіональна ж кар’єра Козиренко розпочалася у віці 16-ти років, коли вона дебютувала у вищій лізі чемпіонату України (сезон 2012 року) у складі чернігівської “Легенди-ШВСМ”. За два роки форвард отримала виклик до клубу “Надєжда” з Могильова (Білорусь). Провівши там один сезон, спортсменка повернулася до рідного колективу. А вже у 2016 році викликом для українки став перехід до складу чемпіона Литви — ФК “Гінтра”.
Паралельно з клубними здобутками Козиренко брала активну участь у житті жіночих національних збірних: виступала за дівочу збірну WU-17, потім WU-19 і, нарешті, взяла участь у відповідальних матчах відбору на чемпіонат Європи та чемпіонат світу серед національних жіночих збірних.
Нагадаємо, що жіноча збірна України виявилася серед 30-ти найкращих національних команд світу.