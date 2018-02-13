Футболистка сборной Украины оформила покер в дебютной игре в Турции

В рамках 10-го тура первенства “Аташехир Беледиеспор” принимал на своем поле “Ереглиспор” и одержал убедительную победу — 5: 0, а Козыренко записала на свой счет четыре забитых мяча.

Примечательно, что предыдущим клубом Козыренко были уманские “Пантеры”. Профессиональная же карьера Козыренко началась в возрасте 16 лет, когда она дебютировала в высшей лиге чемпионата Украины (сезон 2012 года) в составе черниговской “Легенды-ШВСМ”. За два года форвард получил вызов в клуб “Надежда” из Могилева (Беларусь). Проведя там один сезон, спортсменка вернулась в родной коллектива. А уже в 2016 году вызовом для Украинской стал переход в состав чемпиона Литвы — ФК “Гинтра”.

Параллельно с клубными достижениями Козыренко принимала активное участие в жизни женских национальных сборных: выступала за девичью сборную WU-17, затем WU-19 и, наконец, приняла участие в ответственных матчах отбора на чемпионат Европы и чемпионат мира среди национальных женских сборных.

Напомним, что женская сборная Украины оказалась среди 30-ти лучших национальных команд мира.