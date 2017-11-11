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Футболісти Сенегалу вдруге в історії вийшли на чемпіонат світу

Футболісти Сенегалу вдруге в історії вийшли на чемпіонат світу

Київ • УНН

 • 9181 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Збірна Сенегалу стала 24-м за рахунком учасником чемпіонату світу з футболу 2018, що відбудеться у Росії, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Сенегал обіграв в гостях збірну ПАР з рахунком 2:0 і перед останнім туром забезпечив собі перше місце в групі D африканської кваліфікації ЧС-2018.

Сенегал здобув перемогу над ПАР завдяки голу форварда англійського "Вест Хема" Діафра Сахо і курйозного автоголу захисника південноафриканців Тамсанка Мхізе. Зустріч у відповідь цих команд 14 листопада не буде мати турнірного значення.

Сенегал тепер випереджає найближчих суперників по групі D - команди Буркіна-Фасо і Кабо-Верде - на 5 очок.

Примітно, що цей матч став переграванням зустрічі, яка відбулася в 2016 році: її результат був анульований у зв'язку з втручанням у результат арбітра.

Відзначимо, що для сенегальців це всього лише другий подібний успіх в історії. Раніше збірній лише раз вдавалося взяти участь у фінальних турнірах чемпіонату світу. Це було на ЧС-2002 в Японії і Південній Кореї, і тоді команда під керівництвом французького тренера Брюно Метсю створила сенсацію. Спочатку вона обіграла в стартовому матчі чинного чемпіона світу Францію (1:0), а потім дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Туреччині лише в додатковий час (0:1).

Додамо також, крім Сенегалу путівки на ЧС-2018 раніше оформили ще 23 команди.

Як повідомляв УНН, ФІФА збільшила призовий фонд для ЧС-2018.

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