Футболисты Сенегала второй раз в истории вышли на чемпионат мира

Сенегал обыграл в гостях сборную ЮАР со счетом 2:0 и перед последним туром обеспечил себе первое место в группе D африканской квалификации ЧМ-2018.

Сенегал одержал победу над ЮАР благодаря голу форварда английского "Вест Хэма" Диафра Сахо и курьезного автогола защитника южноафриканцев Тамсанка Мхизе. Ответная встреча этих команд 14 ноября не будет иметь турнирного значения.

Сенегал теперь опережает ближайших соперников по группе D - команды Буркина-Фасо и Кабо-Верде - на 5 очков.

Примечательно, что этот матч стал переигровкой встречи, которая состоялась в 2016 году: ее результат был аннулирован в связи с вмешательством в результат арбитра.

Отметим, что для сенегальцев это всего лишь второй подобный успех в истории. Ранее сборной лишь раз удавалось принять участие в финальных турнирах чемпионата мира. Это было на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее, и тогда команда под руководством французского тренера Брюно Метсю создала сенсацию. Сначала она обыграла в стартовом матче действующего чемпиона мира Францию ​​(1:0), а затем дошла до четвертьфинала, где уступила Турции только в дополнительное время (0:1).

Добавим также, кроме Сенегала путевки на ЧМ-2018 ранее оформили еще 23 команды.

Как сообщал УНН, ФИФА увеличила призовой фонд для ЧМ-2018.