Футболісти “Минаю” перервали безвиграшну серію в УПЛ

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Ужгороді дебютант УПЛ “Минай” приймав “Дніпро-1” у зустрічі 10-го туру змагань, повідомляє УНН.

У першому таймі команди обмінялись результативно виконаними пенальті: Хобленко забив за гостей, а Нурієв — за господарів.

У другій половині матчу на 68 хвилині Хобленко отримав вилучення і “Дніпро-1” пропустив вдруге від Нурієва і ще раз від Пиняшко. У відповідь дніпряни забили лише один раз.

Як наслідок перемога “Минаю” 3:2, яка перервала 7-матчеву безвиграшну серію.

Додамо, гравці “Дніпра-1” на полях суперників забивають голи в УПЛ впродовж рекордних для клубу 8-ми матчів — 14 голів, і посідають 11 місце в таблиці. “Минай” — 11-й.

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