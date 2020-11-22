Футболисты "Миная" прервали безвыигрышную серию в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Ужгороде дебютант УПЛ “Минай” принимал “Днепр-1” во встрече 10-го тура соревнований, сообщает УНН.
В первом тайме команды обменялись результативно выполненными пенальти: Хобленко забил за гостей, а Нуриев — за хозяев.
Во второй половине матча на 68 минуте Хобленко получил удаление и “Днепр-1” пропустил второй раз от Нуриева и еще раз от Пиняшко. В ответ днепряне забили только один раз.
В результате победа “Миная” 3:2, которая прервала 7-матчевую безвыигрышную серию.
Добавим, игроки “Днепра-1” на полях соперников забивают голы в УПЛ в течение рекордных для клуба 8-ми матчей — 14 голов, и занимают 11 место в таблице. “Минай” — 11-й.