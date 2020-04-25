Футболісти іспанської Прімери пройдуть перевірку на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Іспанська Прімера протестує усіх гравців, а також персонал іспанських клубів на коронавірус, повідомляє УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".
Діагностика розпочнеться з 28 квітня. Керівництво ліги вже запросило у клубів списки футболістів і працівників. Найближчим часом керівництво ліги має обговорити дати повернення призупиненого чемпіонату.
Повідомляється, що президент Ла Ліги Хав’єр Тебас також запропонував клубам відправити гравців на тижневий карантин перед першим матчем після паузи в чемпіонаті, проте більшість футболістів не підтримують цю ідею.
Зауважимо, що в Європі через пандемію коронавірусу нині функціонує лише один футбольний чемпіонат — першість Білорусі.