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Футболісти іспанської Прімери пройдуть перевірку на коронавірус

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Іспанська Прімера протестує усіх гравців, а також персонал іспанських клубів на коронавірус, повідомляє УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".

Діагностика розпочнеться з 28 квітня. Керівництво ліги вже запросило у клубів списки футболістів і працівників. Найближчим часом керівництво ліги має обговорити дати повернення призупиненого чемпіонату.

Повідомляється, що президент Ла Ліги Хав’єр Тебас також запропонував клубам відправити гравців на тижневий карантин перед першим матчем після паузи в чемпіонаті, проте більшість футболістів не підтримують цю ідею.

Зауважимо, що в Європі через пандемію коронавірусу нині функціонує лише один футбольний чемпіонат — першість Білорусі.

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