Футболисты испанской Примеры пройдут проверку на коронавирус

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 21788 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70477 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100213 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126650 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127688 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170135 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121313 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155884 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104906 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103054 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Футболисты испанской Примеры пройдут проверку на коронавирус

Футболисты испанской Примеры пройдут проверку на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 15702 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Испанская Примера протестирует всех игроков, а также персонал испанских клубов на коронавирус, сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".

Диагностика начнется с 28 апреля. Руководство лиги уже запросило у клубов списки футболистов и работников. В ближайшее время руководство лиги должно обсудить даты возвращения приостановленного чемпионата.

Сообщается, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас также предложил клубам отправить игроков на недельный карантин перед первым матчем после паузы в чемпионате, однако большинство футболистов не поддерживают эту идею.

Заметим, что в Европе из-за пандемии коронавируса сейчас функционирует только один футбольный чемпионат — первенство Беларуси.

Украинские Национальные Новости

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