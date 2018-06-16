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Футболісти Франції перемогли у першій грі ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Збірні Франції та Австралії, які виступають у групі С, матчем в Казані відкрили програму третього ігрового дня чемпіонату світу-2018, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Французи почали поєдинок досить упевнено і навіть мали кілька реальних можливостей відкрити рахунок, проте зіркові Кіліан Мбаппе, Поль Погба і Антуан Грізманн не використали свої моменти. Стримавши стартовий натиск "триколірних" у перші 15 хвилин матчу, австралійці трохи відсунули гру від своїх воріт і незабаром створили найнебезпечніший момент у першій половині зустрічі. Після подачі Аарона Муя зі штрафного Уго Льорісу довелося продемонструвати всю свою майстерність, щоб відбити м'яч, що летів у ворота рикошетом від Корантена Толіссо.

Другий тайм команди почали без розкачки. В одному з епізодів австралійці збили Грізманн біля межі свого штрафного майданчика, і уругвайський рефері Андрес Кунья після перегляду відеоповтору за допомогою системи VAR вказав на одинадцятиметрову позначку. Сам же потерпілий впевнено і реалізував удар з точки. Однак через кілька хвилин захисник Франції Самюель Умтіті необачно зіграв рукою в своєму штрафному майданчику, подарувавши австралійцям пенальті, який без проблем реалізував капітан "соккеруз" Міле Єдинак.

Незадовго до фінального свистка команді Дідьє Дешама все ж вдалося вирвати перемогу: Поль Погба пробив в акробатичному стрибку, і м'яч після рикошету від ноги австралійського захисника вдарився у поперечину, від неї відскочив за лінію воріт, а потім вилетів в поле. І тут теж не обійшлося без нових технологій: правильність голу була підтверджена системою автоматичного визначення взяття воріт.

Додамо, що свої наступні матчі команди проведуть 21 червня. Франція спробує зміцнити свою перевагу в поєдинку з Перу, а Австралії не можна буде втрачати очки у зустрічі з Данією.

Чемпіонат світу-2018 з футболу пройде в Росії в період з 14 червня по 15 липня.

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