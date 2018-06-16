Футболисты Франции победили в первой игре ЧМ-2018

Французы начали поединок довольно уверенно и даже имели несколько реальных возможностей открыть счет, однако звездные Килиан Мбаппе, Погба и Гризманн не использовали свои моменты. Сдержав стартовый натиск "трехцветных" в первые 15 минут матча, австралийцы немного отодвинули игру от своих ворот и вскоре создали опасный момент в первой половине встречи. После подачи Аарона Муя со штрафного Уго Льорису пришлось продемонстрировать все свое мастерство, чтобы отбить мяч, летевший в ворота рикошетом от Корантена Толиссо.

Второй тайм команды начали без раскачки. В одном из эпизодов австралийцы сбили Гризманна у черты своей штрафной площадки, и уругвайский рефери Андрес Кунья после просмотра видеоповтора с помощью системы VAR отметил одиннадцатиметровую отметку. Сам же пострадавший уверенно и реализовал удар с точки. Однако через несколько минут защитник Франции Самюэль Умтити опрометчиво сыграл рукой в ​​своей штрафной площадке, подарив австралийцам пенальти, который без проблем реализовал капитан "соккеруз" Миле Единак.

Незадолго до финального свистка команде Дидье Дешам все же удалось вырвать победу: Погба пробил в акробатическом прыжке, и мяч после рикошета от ноги австралийского защитника ударился в перекладину, от нее отскочил за линию ворот, а затем вылетел в поле. И здесь тоже не обошлось без новых технологий: правильность гола была подтверждена системой автоматического определения взятия ворот.

Добавим, что свои следующие матчи команды проведут 21 июня. Франция попытается укрепить свое преимущество в поединке с Перу, а Австралии нельзя будет терять очки во встрече с Данией.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.