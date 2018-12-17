Футболіста "Шахтаря" викликали до молодіжної збірної Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Півзахисник “Шахтаря” Маркіньос Сіпріано потрапив в заявку збірної Бразилії U-20 на чемпіонат Південної Америки. Про це інформує прес-служба “гірників”, передає УНН.
Турнір стартує в січні 2019 року в Чилі. Бразильці виступлять в групі А з господарями, а також Колумбією, Венесуелою і Болівією.
Матчі “селесао” заплановані через день — 19, 21, 23 і 25 січня.
Відзначимо, що після переходу до “Шахтаря” молодий бразильський вінгер провів тільки три поєдинки в УПЛ.