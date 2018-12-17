Футболиста "Шахтера" вызвали в молодежную сборную Бразилии

Турнир стартует в январе 2019 году в Чили. Бразильцы выступят в группе А с хозяевами, а также Колумбией, Венесуэлой и Боливией.

Матчи “селесао” запланированы через день — 19, 21, 23 и 25 января.

Отметим, что после перехода в “Шахтер” молодой бразильский вингер провел только три поединка в УПЛ.