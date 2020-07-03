Футболіста "Динамо" названо кращим гравцем місяця в УПЛ

У боротьбі за звання кращого гравця перемогу виборов півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський – 29 відсотків голосів. За ним опинилися Владислав Кочергін (21) та Марлос (19).

Кращим серед наставників став Олександр Рябоконь із чернігівської "Десни". За нього віддали голосів 35 відсотків. Лише на чотири відсотки позаду залишився Віктор Скрипник.

Додамо, в 4-х матчах УПЛ у червні Буяльський забив 3 голи і віддав результативну передачу.