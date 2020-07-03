Футболист "Динамо" назван лучшим игроком месяца в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, определены лучший футболист и тренер по итогам июня месяца, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
В борьбе за звание лучшего игрока победу одержал полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский - 29 процентов голосов. За ним оказались Владислав Кочергин (21) и Марлос (19).
Лучшим среди наставников стал Александр Рябоконь из черниговской "Десны". За него отдали голосов 35 процентов. Лишь на четыре процента позади остался Виктор Скрипник.
Добавим, в 4-х матчах УПЛ в июне Буяльский забил 3 гола и отдал результативную передачу.