Футболіст збірної України увійшов до символічної команди групового раунду ЛЄ - WhoScored
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Півзахисника збірної України та київського “Динамо” Віктора Циганкова внесли до числа кращих за підсумками виступів у груповому етапі Ліги Європи УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на WhoScored.
Наш гравець посів підсумкове шосте місце в збірній кращих футболістів, отримавши середній бал 7,68.
Також в символічній команді представлені наступні виконавці: Мунас Даббур — 1 місце, далі Трссард, Себастьян Алле, Джовані Ло Чельсо, Евер Банега, Хадсон-Одоі, Лофтус-Чік, Вілліан та Дані Ольмо.
Варто зазначити, що другим за рівнем оцінки в “Динамо” за підсумками групового етапу став Віталій Миколенко (7,55), третім — Тамаш Кадар (7,14).