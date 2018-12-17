Футболист сборной Украины вошел в символическую команду группового раунда ЛЕ - WhoScored
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полузащитника сборной Украины и киевского “Динамо” Виктора Циганкова внесли в число лучших по итогам выступлений в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на WhoScored.
Наш игрок занял итоговое шестое место в сборной лучших футболистов, получив средний балл 7,68.
Также в символической команде представлены следующие исполнители: Мунас Даббур — 1 место, дальше Трссард, Себастьян Алле, Джованни Ло Чельсо, Эвер Банега, Хадсон-Одои, Лофтус-Чик, Виллиан и Дани Ольмо.
Стоит отметить, что вторым по уровню оценки в “Динамо” по итогам группового этапа стал Виталий Миколенко (7,55), третьим — Тамаш Кадар (7,14).