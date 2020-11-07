Футболіст збірної України та ще троє гравців "АЕКа" заразилися коронавірусом після гри із "Зорею"

Позитивний результат показали тести чотирьох футболістів, а також двох членів персоналу команди.

Мова йде про півзахисника Євгена Шахова та Петросе Манталосе, а також захисників Стратосе Сварнасе і Нассіма Хніде.

Зазначається, що усі хворі відправлені на самоізоляцію.

Додамо, “АЕК” набрав 13 очок після шести матчів у чемпіонаті Греції і займає 3-тє місце.