Футболіст збірної України та ще троє гравців "АЕКа" заразилися коронавірусом після гри із "Зорею"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Відразу після повернення з України після матчу Ліги Європи із “Зорею” грецький “АЕК” (переміг 4:1) здав тести на коронавірус. Про це повідомляє сайт греків, передає УНН.
Позитивний результат показали тести чотирьох футболістів, а також двох членів персоналу команди.
Мова йде про півзахисника Євгена Шахова та Петросе Манталосе, а також захисників Стратосе Сварнасе і Нассіма Хніде.
Зазначається, що усі хворі відправлені на самоізоляцію.
Додамо, “АЕК” набрав 13 очок після шести матчів у чемпіонаті Греції і займає 3-тє місце.