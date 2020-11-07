Футболист сборной Украины и еще трое игроков "АЕК" заразились коронавируса после игры с "Зарей"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сразу после возвращения из Украины после матча Лиги Европы с “Зарей” греческий “АЕК” (победил 4:1) сдал тесты на коронавирус. Об этом сообщает сайт греков, передает УНН.
Положительный результат показали тесты четырех футболистов, а также двух членов персонала команды.
Речь идет о полузащитнике Евгения Шахова и Петрос Манталосе, а также защитников Стратосе Сварнасе и Нассима Хниде.
Отмечается, что все больные отправлены на самоизоляцию.
Добавим, “АЭК” набрал 13 очков после шести матчей в чемпионате Греции и занимает 3-е место.