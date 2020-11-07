Футболист сборной Украины и еще трое игроков "АЕК" заразились коронавируса после игры с "Зарей"

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 40009 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 63877 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 84395 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 93204 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100083 просмотра

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 • 10826 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сразу после возвращения из Украины после матча Лиги Европы с “Зарей” греческий “АЕК” (победил 4:1) сдал тесты на коронавирус. Об этом сообщает сайт греков, передает УНН.

Положительный результат показали тесты четырех футболистов, а также двух членов персонала команды.

Речь идет о полузащитнике Евгения Шахова и Петрос Манталосе, а также защитников Стратосе Сварнасе и Нассима Хниде.

Отмечается, что все больные отправлены на самоизоляцию.

Добавим, “АЭК” набрал 13 очков после шести матчей в чемпионате Греции и занимает 3-е место.

Украинские Национальные Новости

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