Футболіст збірної України продовжив угоду із клубом Реброва

Деталі

Термін дії нової угоди рівняється одному року.

Харатін перейшов в “Ференцварош” взимку 2018 року з луганської “Зорі”. З тих пір Ігор провів за “біло-зелених” 98 поєдинків, в яких забив 10 м’ячів і віддав дев’ять результативних передач.

Примітно, що у поточному сезоні Харатін провів 24 матчі в чемпіонаті, в яких забив чотири голи.

Доповнення

Шостого вересня 2020 року Харатін дебютував за збірну України в матчі проти Іспанії.

Варто нагадати

УАФ провела п’яту традиційна щорічну святкову церемонію “Футбольні зірки України”.