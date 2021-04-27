Футболіст збірної України продовжив угоду із клубом Реброва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Півзахисник національної збірної України Ігор Харатін продовжив свою угоду із чинним чемпіоном Угорщини — “Ференцварошом”, який тренує Сергій Ребров, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Термін дії нової угоди рівняється одному року.
Харатін перейшов в “Ференцварош” взимку 2018 року з луганської “Зорі”. З тих пір Ігор провів за “біло-зелених” 98 поєдинків, в яких забив 10 м’ячів і віддав дев’ять результативних передач.
Примітно, що у поточному сезоні Харатін провів 24 матчі в чемпіонаті, в яких забив чотири голи.
Доповнення
Шостого вересня 2020 року Харатін дебютував за збірну України в матчі проти Іспанії.
Варто нагадати
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