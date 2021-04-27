Футболист сборной Украины продлил соглашение с клубом Реброва
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Полузащитник национальной сборной Украины Игорь Харатин продлил свое соглашение с действующим чемпионом Венгрии — “Ференцварош”, который тренирует Сергей Ребров, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
Срок действия нового соглашения равняется одному году.
Харатин перешел в “Ференцварош” зимой 2018 году с луганской “Зари”. С тех пор Игорь провел за “бело-зеленых” 98 поединков, в которых забил 10 мячей и отдал девять результативных передач.
Примечательно, что в текущем сезоне Харатин провел 24 матча в чемпионате, в которых забил четыре гола.
Дополнение
Шестого сентября 2020 Харатин дебютировал за сборную Украины в матче против Испании.
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