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Футболіст збірної Бразилії став кращим голкіпером року – ФІФА

Футболіст збірної Бразилії став кращим голкіпером року – ФІФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. На спеціальній церемонії вручення нагород від ФІФА у Мілані став відомим переможець у номінації найкращий воротар 2019 року, передає кореспондент УНН.

Перемогу святкував страж воріт англійського "Ліверпулю" - Аліссон Беккер. 26-річний бразилець випередив у боротьбі за нагороду Едерсона ("Манчестер Сіті") і Марка-Андре Тер-Штегена ("Барселона").

Примітно, що Аліссон ставав в цьому році переможцем Ліги чемпіонів, а також Кубку Америки в складі збірної Бразилії, ставши ще й кращим голкіпером турніру.

Зауважимо, що минулорічним тріумфатором в даній номінації став Тібо Куртуа із "Реалу".

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