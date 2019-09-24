Футболіст збірної Бразилії став кращим голкіпером року – ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На спеціальній церемонії вручення нагород від ФІФА у Мілані став відомим переможець у номінації найкращий воротар 2019 року, передає кореспондент УНН.
Перемогу святкував страж воріт англійського "Ліверпулю" - Аліссон Беккер. 26-річний бразилець випередив у боротьбі за нагороду Едерсона ("Манчестер Сіті") і Марка-Андре Тер-Штегена ("Барселона").
Примітно, що Аліссон ставав в цьому році переможцем Ліги чемпіонів, а також Кубку Америки в складі збірної Бразилії, ставши ще й кращим голкіпером турніру.
Зауважимо, що минулорічним тріумфатором в даній номінації став Тібо Куртуа із "Реалу".