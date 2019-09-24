Футболист сборной Бразилии стал лучшим голкипером года - ФИФА

Победу праздновал страж ворот английского "Ливерпуля" - Алиссон Беккер. 26-летний бразилец опередил в борьбе за награду Эдерсона ("Манчестер Сити") и Марка-Андре Тер-Штегена ("Барселона").

Примечательно, что Алиссон становился в этом году победителем Лиги чемпионов, а также Кубке Америки в составе сборной Бразилии, став еще и лучшим голкипером турнира.

Заметим, что прошлогодним триумфатором в данной номинации стал Тибо Куртуа из "Реала".