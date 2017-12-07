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Футболіст "Шахтаря" став претендентом на звання кращого гравця туру ЛЧ

Київ • УНН

 • 19694 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Названі номінанти на звання найкращого футболіста тижня в Лізі чемпіонів за підсумками заключного туру групового етапу, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Завдяки грі, забитому голу в матчі з "Манчестер Сіті" бразильський легіонер "гірників" Бернард претендує на звання кращого футболіста в 6-му турі Ліги чемпіонів.

Конкурентами за дане звання стали: Кріштіану Роналду (завдяки голу "Борусії"), Коутіньо (хет-трик "Спартаку"), Сон Хин Мін (забитий м'яч "АПОЕЛу"), Хуан Куадрадо (гол "Олімпіакосу"), Корентен Толіссо (дубль "ПСЖ"), Еден Азар (гольовий пас в грі з "Атлетіко") і Пако Алькасер (гол "Спортінгу").

Окрім того, Бернарда обрали до числа номінантів на кращий гол туру. Тут конкуренцію бразильцю склали – Роналду, Сон Хин Мін, Бернардескі та Садіо Мане.

Додамо, що в активі 25-річного Бернарда у нинішній кампанії 23 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах і 9 забитих м'ячів.

Як повідомляв УНН, "Шахтар" переміг "Манчестер Сіті" та вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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