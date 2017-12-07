Футболист "Шахтера" стал претендентом на звание лучшего игрока тура ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам заключительного тура группового этапа, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Благодаря игре, забитому голу в матче с "Манчестер Сити" бразильский легионер "горняков" Бернард претендует на звание лучшего футболиста в 6-м туре Лиги чемпионов.
Конкурентами за данное звание стали: Криштиану Роналду (благодаря голу "Боруссии"), Коутиньо (хет-трик "Спартаку"), Сон Хин Мин (забитый мяч "АПОЭЛ"), Куадрадо (гол "Олимпиакосу"), Корентен Толиссо (дубль "ПСЖ"), Эден Азар (голевой пас в игре с "Атлетико") и Пако Алькасер (гол "Спортинга").
Кроме того, Бернарда избрали в число номинантов на лучший гол тура. Здесь конкуренцию бразильцу составили - Роналду, Сон Хин Мин, Бернардески и Садио Мане.
Добавим, что в активе 25-летнего Бернарда в нынешней кампании 23 матча за "Шахтер" во всех турнирах и 9 забитых мячей.
Как сообщал УНН, "Шахтер" победил "Манчестер Сити" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.