Футболіст "Олександрії" Бацула продовжить кар'єру в Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Гравець футбольного клубу "Олександрія" Андрій Бацула завершив перехід до професійного бельгійського футбольного клубу "Кортрейк", повідомляє УНН з посиланням на прес-служби обох команд.
Угода між сторонами діятиме протягом трьох років з можливим пролонгацією ще на два сезони.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двох українців включили в символічну збірну юнацького ЧЄ з футболу
В активі 26-річного спортсмена 30 проведених поєдинків за "Олександрію" в минулій кампанії та один забитий м'яч.
Примітно, що у попередньому сезоні за "Кортрейк" грали українці Євген Макаренко та Пилип Будківський.