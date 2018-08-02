Футболист "Александрии" Бацула продолжит карьеру в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Игрок футбольного клуба "Александрия" Андрей Бацула завершил переход в профессиональный бельгийский футбольный клуб "Кортрейк", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы обеих команд.
Соглашение между сторонами будет действовать в течение трех лет с возможной пролонгацией еще на два сезона.
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В активе 26-летнего спортсмена 30 проведенных поединков за "Александрию" в прошлом сезоне и один забитый мяч.
Примечательно, что в прошлом сезоне за "Кортрейк" играли украинцы Евгений Макаренко и Филипп Будковский.