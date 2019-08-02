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Футболіст клубу-новачка УПЛ встановив рекорд чемпіонатів України

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Нападник "Колоса" з Ковалівки Володимир Лисенко став автором унікального рекорду чемпіонатів України, передає УНН з посиланням на прес-службу Прем'єр-ліги.

31-річний форвард, вийшовши на поле в матчі з "Маріуполем", провів свій дебютний матч в УПЛ у складі команди з Ковалівки.

Таким чином Лисенко став першим гравцем за всю історію українських Чемпіонатів, який захищав кольори вже 9-ти клубів.

Примітно, що раніше Лисенко раніше в Чемпіонатах захищав кольори "Динамо" (3 матчі), "Арсеналу" (31), "Металіста" (17), "Волині" (7), "Кривбасу" (18), "Говерли" (25), "Севастополя" (6) та "Олімпіка" (43). Загалом в активі Лисенка наразі 151 матч, у яких він забив 20 м’ячів.

Зауважимо, попередніми власниками даного рекорду були: Сергій Леженцев, Сергій Ковалець, Юрій Целих, Сергій Шищенко, Володимир Ковалюк, Володимир Єзерський, Ігорк Скоба, Володимир Прийомов, Валерій Федорчук і Павло Ксьонз, в активі яких виступи за вісім команд.

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