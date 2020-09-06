Футболіст "Динамо" забив переможний гол у матчі Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У матчі дивізіону С Ліги Націй збірна Люксембургу, в складі якої виступає нападник "Динамо" Жерсон Родрігес, обіграла в Баку на "Бакинському олімпійському стадіоні" команду Азербайджану з рахунком 2:1. Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.
Родрігес безпосередньо посприяв перемозі своєї національної команди. Вийшовши в стартовому складі і провівши на полі весь матч, нападник реалізував пенальті на 72-й хвилині. Дане взяття воріт стало переможним.
Відзначимо, що для Жерсона цей поєдинок став 26-м за збірну Люксембургу.
Додамо також, наступну гру Люксембург зіграє 8 вересня, коли вдома прийматиме Чорногорію.