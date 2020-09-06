Футболист "Динамо" забил победный гол в матче Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В матче дивизиона С Лиги Наций сборная Люксембурга, в составе которой выступает нападающий “Динамо” Жерсон Родригес, обыграла в Баку на “Бакинском олимпийском стадионе” команду Азербайджана со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.
Родригес непосредственно поспособствовал победе своей национальной команды. Выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч, нападающий реализовал пенальти на 72-й минуте. Данное взятие ворот стало победным.
Отметим, что для Жерсона этот поединок стал 26-м за сборную Люксембурга.
Добавим также, что следующую игру Люксембург сыграет 8 сентября, когда дома будет принимать Черногорию.