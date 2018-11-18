Футболіст "Динамо" забив гол у дебютній грі в якості капітана збірної Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Півзахисник київського “Динамо” Веньямін Вербич вийшов на поле зустрічі Ліги націй із капітанською пов’язкою і зумів відзначитися забитим м’ячем, повідомляє УНН.
У рамках 5 туру Ліги Націй Словенія на своєму полі приймала команду Норвегії — лідера квартету “С”.
Півзахисник отримав м’яч у правій частині чужої штрафної та вдало пробив під дальню стійку воріт, відкривши рахунок на 9 хвилині. Однак втримати позитивний результат словенці не зуміли — 1:1.
Додамо, що перед останнім туром Дивізіону С словенці з 2 очками знаходяться на дні квартету.