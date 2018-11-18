Футболист "Динамо" забил гол в дебютной игре в качестве капитана сборной Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” Веньямин Вербич вышел на поле встречи Лиги наций с капитанской повязкой и сумел отличиться забитым мячом, сообщает УНН.
В рамках 5 тура Лиги Наций Словения на своем поле принимала команду Норвегии — лидера квартета “С”.
Полузащитник получил мяч в правой части чужой штрафной и удачно пробил под дальнюю штангу ворот, открыв счет на 9 минуте. Однако удержать положительный результат словенцы не сумели — 1:1.
Добавим, что перед последним туром Дивизиона С словенцы с 2 очками находятся на дне квартета.