Футболіст "Динамо" втретє поспіль забив в чемпіонаті Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Хавбек “Сантоса” Дерліс Гонсалес відзначився вже третім голом за бразильську команду у нинішньому сезоні, повідомляє УНН.
У протистоянні в гостях із “Брагантіною” команда Гонсалеса святкувала впевнений виграш — 4:1. Друге взяття воріт сталося завдяки парагвайцю. Гонсалес вибіг із-за спин оборонців та одним дотиком засмутив кіпера воріт опонентів.
Примітно, що в чотирьох матчах Гонсалес забив три голи і йде лідером у бомбардирській гонці чемпіонату Паулісти.
Додамо, права на Гонсалеса належать київському “Динамо”, футболіст виступає за “Сантос” на правах оренди, яка закінчується влітку 2020-го року.