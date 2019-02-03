Футболист "Динамо" в третий раз подряд забил в чемпионате Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Хавбек “Сантоса” Гонсалес отличился уже третьим голом за бразильскую команду в нынешнем сезоне, сообщает УНН.
В противостоянии в гостях с “Брагантино” команда Гонсалеса праздновала уверенный выигрыш — 4:1. Второе взятие ворот произошло благодаря парагвайцев. Гонсалес выбежал из-за спин защитников и в касание огорчил голкипера ворот оппонентов.
Примечательно, что в четырех матчах Гонсалес забил три гола и идет лидером в бомбардирской гонке чемпионата Паулисты.
Добавим, права на Гонсалеса принадлежат киевскому “Динамо”, футболист выступает за “Сантос” на правах аренды, которая заканчивается летом 2020 года.