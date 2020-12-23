Футболіст “Динамо” відзначився голом в чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Форвард “Тенеріфе” Фран Соль, права на якого належать київського “Динамо”, забив в матчі 19-го туру іспанської Сегунди в матчі проти “Жирони”, повідомляє УНН.
Форвард на 34 хвилині встановив остаточний рахунок у баталії — 2:0. Соль опинився на дальній стійці після спроби удару головою від партнера, та переправив ігровий снаряд до цілі.
У 15 зустрічах нинішньої кампанії, окрім трьох забитих м’ячів на рахунку Соля одна результативна передача.
Примітно, що незважаючи на цю перемогу, “Тенеріфе” продовжує знаходиться внизу турнірної таблиці (16-е місце) без особливих перспектив для боротьби за вихід в Ла Лігу.