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Футболіст “Динамо” відзначився голом в чемпіонаті Іспанії

Київ • УНН

 • 14815 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Форвард “Тенеріфе” Фран Соль, права на якого належать київського “Динамо”, забив в матчі 19-го туру іспанської Сегунди в матчі проти “Жирони”, повідомляє УНН.

Футболіст “Динамо” відзначився голом в чемпіонаті Іспанії

Форвард на 34 хвилині встановив остаточний рахунок у баталії — 2:0. Соль опинився на дальній стійці після спроби удару головою від партнера, та переправив ігровий снаряд до цілі.

У 15 зустрічах нинішньої кампанії, окрім трьох забитих м’ячів на рахунку Соля одна результативна передача.

Примітно, що незважаючи на цю перемогу, “Тенеріфе” продовжує знаходиться внизу турнірної таблиці (16-е місце) без особливих перспектив для боротьби за вихід в Ла Лігу.

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