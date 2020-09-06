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Футболіст "Динамо" став найдорожчим гравцем Чемпіонату України

Київ • УНН

 • 47738 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Спеціалізований портал Transfermarkt оновив дані стосовно трансферних цін на гравців української Прем'єр-ліги, передає УНН.

Футболіст "Динамо" став найдорожчим гравцем Чемпіонату України

За підсумками змін на вершині списку, як і раніше знаходиться півзахисник київського “Динамо” Віктор Циганков, який оцінюється в 19 млн євро.

Вінгер “Шахтаря” Тете розташувався на другій сходинці з оціночною вартістю в 17 млн. євро, а трійку найдорожчих футболістів УПЛ замкнув Віталій Миколенко з “Динамо” з ціною 13 млн євро.

Найбільший зріст зафіксований у захисника “гірників” Додо, який додав в ціні більше всіх в чемпіонаті — плюс 6,4 млн. євро. Зараз його вартість складає 10 млн євро.

Зауважимо, що захисник “гірників” Микола Матвієнко з 4 млн євро подорожчав до 9 млн євро. Форвард “Динамо” Владислав Супряга тепер коштує 7 млн євро, він подорожчав на 4,3 млн євро.

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