Футболіст "Динамо" став найдорожчим гравцем Чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Спеціалізований портал Transfermarkt оновив дані стосовно трансферних цін на гравців української Прем'єр-ліги, передає УНН.
За підсумками змін на вершині списку, як і раніше знаходиться півзахисник київського “Динамо” Віктор Циганков, який оцінюється в 19 млн євро.
Вінгер “Шахтаря” Тете розташувався на другій сходинці з оціночною вартістю в 17 млн. євро, а трійку найдорожчих футболістів УПЛ замкнув Віталій Миколенко з “Динамо” з ціною 13 млн євро.
Найбільший зріст зафіксований у захисника “гірників” Додо, який додав в ціні більше всіх в чемпіонаті — плюс 6,4 млн. євро. Зараз його вартість складає 10 млн євро.
Зауважимо, що захисник “гірників” Микола Матвієнко з 4 млн євро подорожчав до 9 млн євро. Форвард “Динамо” Владислав Супряга тепер коштує 7 млн євро, він подорожчав на 4,3 млн євро.